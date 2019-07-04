Чемпионат Европы по баскетболу среди женских команд вышел на финишную прямую

Сегодня станут известны все полуфиналисты турнира.

Сборная России сыграет за выход в полуфинал с командой Испании. Действующим обладателем трофея. И одной из самых титулованных команд Старого света за всю историю. Испанки на Чемпионате не проиграли пока ни одного матча. И понятно, вышли из группы с первого места сразу в четвертьфинал.

А вот для российской команды стадия плей-офф началась, по сути, еще на групповом этапе. После двух поражений от Бельгии и Сербии нашим могла помочь только крупная победа над командой Белоруссии. И с этой задачей россиянки справились. Затем был непростая, и не менее важная с турнирной точки зрения встреча с баскетболистками Италии. Где проигравший терял шансы побороться за олимпийскую лицензию. К счастью, и здесь наши девчонки проявили характер и пробились таки в четвертьфинал. По словам главного тренера сборной Олафа Ланге, испанская сборная будет оказывать давление на протяжении всей встречи. Но у наших есть все необходимое, чтобы победить – заверил наставник россиянок.

Игра баскетболисток России и Испании начнется в 16 часов. Трансляция на МАТЧ ТВ.