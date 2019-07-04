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17:02, 04 июля 2019

Панихида по погибшим в Баренцевом море подводникам завершилась в Кронштадте

Провел ее  митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий.

Панихида в Морском соборе Кронштадта началась около девяти утра. Как сообщает портал МР7, перед началом церемонии в храм привели более 50 моряков-курсантов. При этом, уточняет издание, командир взвода предупредил военнослужащих, чтобы они не давали никаких интервью. Панихиду по погибшим 1 июля подводникам проводил митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. «Со скорбью мы узнали, что наши земляки-офицеры погибли в Баренцевом море», — цитирует его слова агентство Росбалт.

Всего в богослужении приняли участие 180 священников, уточнили в Санкт-Петербургской митрополии РПЦ. Напомним, в минувший понедельник на подводной лодке АС-12 произошел пожар, в результате которого погибли 14 офицеров. О трагедии стало известно только спустя сутки. Согласно стенограмме, опубликованной сегодня на сайте Кремля, возгорание произошло в аккумуляторном отсеке. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что большая часть информации о пожаре и гибели офицеров будет засекречена, так составляет государственную тайну.



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