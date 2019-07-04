Для главы компании «Роснефть» Игоря Сечина, по некоторым данным, строят дом в Барвихе

Его стоимость может составить около 18 миллиардов рублей.

Земля, на которой идет строительство, ограждена высоким забором, за конфиденциальностью строительства отвечают сотрудники Росгвардии, сообщает издание Baza, которое внедрило на стройку человека. Дом площадью 12 тысяч кв. м включает 3 этажа и с две подземные парковки. На участке строится двухэтажный гостевой дом с такой же площадью. Между двумя строениями планируется создать автомобильный тоннель. Как выяснил внедренный на стройку сотрудника издания Baza, въезд на стройку охраняют сотрудники ЧОП, бойцы Росгвардии следят, чтобы никто не пронес на территории звукозаписывающую технику. В Росреестре хозяином земли значится «Российская Федерация», а на стройке говорят, что дом строится в подарок Сечину, однако, кто стал инициатором таких действий не сообщается. Пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев отказался от комментариев. Свою позицию он объяснил тем, что вопросы о личной жизни и имуществе главы компании не относятся к его компетенции.

Сам Игорь Сечин также пока не прокомментировал сообщения о строительстве дорогостоящего дома.