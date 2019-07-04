В московском торговом центре «Авиапарк» дал протечку гигантский аквариум, внесенный в Книгу рекордов Гиннесса

Он имеет цилиндрическую форму и в высоту достигает 23-х метров. Как сообщили ТАСС в справочной службе торгового центра, по стенке аквариума пошла трещина параллельно полу на высоте нескольких метров. Уже порядка часа сотрудники торгового центра устраняют утечку своими силами. Отмечается, что шов заклеили. Угрозы обитателям аквариума и посетителям нет. Внутри аквариума полторы тысячи рыб.

Официальный комментарий пресс-службы: Протечка аквариума — не аварийный случай, а плановые работы по замене герметика в кольцах, огибающих аквариум. Старый герметик меняют на новый. Эта процедура происходит каждый год и длится около трех дней.