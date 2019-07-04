Уголовное дело возбудили против бывшего главы «Автодора» Сергея Кельбаха
Его обвиняют в неправомерном расходовании авансовых платежей при строительстве в Подмосковье Центральной кольцевой автодороги. Это сообщили сегодня в Генпрокуратуре.
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Его обвиняют в неправомерном расходовании авансовых платежей при строительстве в Подмосковье Центральной кольцевой автодороги. Это сообщили сегодня в Генпрокуратуре.
Межпарламентская ассамблея православия — анекдотическое какое-то образование, которое вообще непонятно, зачем существует, какие имеет цели, кроме того, чтобы с кафедры громко заниматься бла-бла-бла, «православное братство». Какое православное братство после 2008 года в Грузии и 2013-го, 14-го в Украине? Я вас умоляю…