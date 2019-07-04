Владимир Путин прибыл на встречу к Папе Римскому Франциску с получасовым опозданием

Об этом сообщает «Интерфакс». Беседа президента с понтификом началась на 45 минут позже запланированного и продолжалась около часа, как это и предусмотрено протоколом встреч Папы Римского с зарубежными властями, — отмечает агентство.

Как сообщил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин подарил Папе Римскому икону и диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского о Микеланджело. Понтифик, в свою очередь, подарил Путину медаль, посвященную столетней годовщине окончания Первой мировой войны, на которой написано «ничто не утрачивается с миром, все можно потерять в войне». Это цитата из радиообращения Папы Пия XII, которое было в 1939-м году.