Скворцова попросила правительство купить французский самолет Falcon для Федерального медико-биологического агентства

Министр здравоохранения Вероника Скворцова попросила правительство купить французский самолет Falcon для подотчетного Минздраву Федерального медико-биологического агентства. Этот самолет дешевле аналогов и лучше подходит для индивидуальной эвакуации больных, — пояснили в Минздраве. В министерстве уточнили, что инициатива исходила от самого агентства. Сейчас в его распоряжении есть только спецборт Ан-74. На данный момент он законсервирован из-за того, что двигатели украинского производства выработали свой ресурс, — сообщает Интерфакс.

Источник РБК утверждал, что Федеральное медико-биологическое агентство обсуждало поставку спецверсии «Сухой Суперджет 100» с производителем компанией гражданского самолета «Сухого» и получило от него коммерческое предложение. РБК отмечает, что французский самолет стоит 4 миллиарда рублей, а «Сухой Суперджет» – более пяти миллиардов.