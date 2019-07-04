Рабочие российского автоконцерна ГАЗ устроили акцию протеста перед резиденцией американского посла в Москве, где сегодня проходит прием по случаю Дня независимости США. Демонстранты требовали отмены американских санкций против компании. Посол США в России Джон Хантсман заявил, что протестующие имеют право на самовыражение. Это одна из основных американских ценностей.

Группа ГАЗ – крупнейший актив машиностроительного холдинга «Русские машины» Олега Дерипаски. В апреле прошлого года Минфин США включил ГАЗ в санкционный список.

Руководство России, напомню, неоднократно заявляло о том, что санкции идут на пользу нашей стране. Об этом, в частности, говорил премьер-министр Дмитрий Медведев. Медведев также подчеркивал, что санкции создают прекрасные условия для отечественного сельского хозяйства.