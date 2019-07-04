Президент Владимир Путин прибыл в Италию и в эти минуты общается в Ватикане с понтификом Франциском

Это уже их третья встреча, на предыдущие российский руководитель сильно опаздывал.

Встреча проходит в библиотеке Апостольского дворца. У входа в него российского президента встретил почётный караул швейцарских гвардейцев. В папские покои Владимира Путина проводила свита церковных сановников.

Начало встречи впервые показали в прямом эфире российский госканал и телевидение Ватикана. Зрители увидели проход Владимира Путина по галерее дворца и первые минуты общения с Папой Римским. Во время протокольной съёмки Франциск и глава российского государства посидели молча несколько минут, а затем продолжили разговор без прессы. Это уже третья встреча российского президента с главой Римско-католической церкви. В первый раз Путин опоздал почти на 50 минут, а второй на час 10 и вызвал неудовольствие понтифика, замечает интернет-издание znak.com. Как ожидается, российский президент обсудит с понтификом ситуацию в Сирии и на Украине, а также диалог между Русской православной и Римско-католической церквями. Пока встреча проходит наедине, российская делегация ждёт в кулуарах. Позже понтифику представят её членов, стороны обменяются подарками.

В Италии Владимир Путин также проведёт переговоры с президентом Серджо Маттареллой и главой правительства Джузеппе Конте. Кроме того российский президент встретится с бывшим премьером страны и своим давним другом Сильвио Берлускони.