Минсельхоз утверждает, что не планирует вводить ограничения на сбор дикорастущих грибов и ягод

В ведомстве подчеркнули, что перед отечественным сельским хозяйством поставлена задача нарастить экспорт сельскохозяйственной продукции. По данным министерства, Россия обладает значительными запасами дикорастущего сырья, которые на настоящий момент используются всего на 6%.

Ранее сообщалось, что Минсельхоз предлагает передать ему право на регулирование сбора грибов, ягод, орехов, а также лекарственных трав и березового сока. В проекте постановления это объяснялось тем, что сбор и переработка дикорастущих растений – экономически и социально значимая отрасль, — сообщает Коммерсант.