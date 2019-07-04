Футболисты Кокорин и Мамаев и другие фигуранты дела о драках в центре Москвы этапированы в колонию

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев и другие фигуранты дела о драках в центре Москвы этапированы в колонию, где будут отбывать наказание. Во ФСИН не уточнили, в какое именно учреждение. Адвокат Павел Бушманов сообщил, что это колония в Белгородской области. 8 мая Пресненский суд приговорил Мамаева к году и пяти месяцам лишения свободы, а Кокорина – к полутора годам. После прибытия в колонию футболисты смогут подать ходатайство об условно-досрочном освобождении.