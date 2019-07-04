Арбитражный суд Москвы провёл предварительные слушания по иску РПЦ

Московский патриархат настаивает на передаче церкви двух зданий туберкулёзных больниц.

В одном здании, которое РПЦ хочет забрать в свою собственность, сейчас находится морг, в другом строении лечатся больные с открытой формой туберкулеза. Об этом в ходе заседания сообщил представитель туберкулезной больницы и выразил недоумение, зачем московский патриархат хочет получить именно эти здания. Больница расположена в Сокольниках. Московский патриархат добивается получения в безвозмездное пользование на 49 лет зданий по двум адресам: на Стромынке 10 и Барболина 3. На обеих территориях находятся церкви и это является основой для иска и требований о получении дополнительных помещений. Строения по указанным адресам значатся в собственности Москвы и используются учреждениями Департамента здравоохранения города.

Первое слушание по существу пройдёт 1 августа.