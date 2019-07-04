В Перми вынесен приговор проповеднику религиозной организации «Свидетели Иеговы»

Он признан виновным по статье уголовного кодекса «участие в экстремистской организации».

Председатель пермского отделения «Свидетелей Иеговы»* 49-летний Александр Соловьев своей вины так и не признал. Обвинение настаивало на лишении его свободы на три с половиной года. По версии следствия, Соловьев пропагандировал исключительность и превосходство «Свидетелей Иеговы» — секты в России запрещенной, оказывал психологическое давление на других участников, и после признания организации экстремистской Соловьев продолжал распространять учение. В числе заветов секты — максимально дистанцироваться от общепринятого образа жизни, ограничение круга общения исключительно членами религиозной общины. По версии обвинения, пермяк «проводил богослужения, не имея специального образования и разрешения. Дома у подсудимого были изъяты книги, брошюры, диски, тетради с записями религиозного содержания. Вердикт суда — штраф в размере 300 тысяч рублей. — Он хорошо характеризуется на работе, как доброжелательный человек. Вменяем, сказал судья во время оглашения приговора. После завершения заседания старейшина пермских «Свидетелей Иеговы»* обронил слезу, а журналистам сообщил, что больше не будет вести эту деятельность, и оговорился: раньше он ей тоже не занимался.

В июле того же года была отклонена апелляционная жалоба на это решение, после чего в августе организация была включена в перечень запрещенных в стране.

*Организация «Свидетели Иеговы» в России в апреле 2017 года Верховным судом РФ была признана экстремистской.