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14:30, 04 июля 2019

База: Глава Роснефти строит дом в Барвихе. Его примерная стоимость – около 18 миллиардов рублей

Глава Роснефти строит дом в Барвихе. Его примерная стоимость – около 18 миллиардов рублей. За конфиденциальность строительства отвечают сотрудники Росгвардии, — утверждает издание База. В расследовании отмечается, что земля, на которой ведется строительство, огорожена высоким забором. Изданию удалось внедрить на стройку своего человека, который проработал там некоторое время. На самом объекте утверждает, что застройщик делает работу для Сечина «в подарок». Кто этот застройщик и почему он дарит дом – неизвестно.



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