Головинский суд не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку Ивана Голунова

Головинский суд Москвы не нашел правонарушения в действиях сразу трех задержанных на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова. Полицейские в одинаковых рапортах утверждали, что задержанные были в составе группы лиц в одинаковых футболках. Задержанные утверждали, что просто гуляли. Судья Венедиктова отметила, что в рапорте нет описания одежды. Суд доверяет показаниям задержанных и критически относится к показаниям полицейских. «Они могли ошибиться с учетом многочисленности задержаний», — цитирует судью защитник ОВД-Инфо Константин Бойко.