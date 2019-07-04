Путин считает преждевременным вопрос, уйдет ли он из политики в 2024 году, когда заканчивается его президентский срок

Президент Путин считает преждевременным вопрос, уйдет ли он из политики в 2024-ом году, когда заканчивается его президентский срок. «Впереди еще пять лет напряженной работы, и при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы», — сказал Путин в интервью газете Corriere della Serra перед визитом в Италию. Путин добавил, что ему есть чем заняться в качестве президента.

Ранее Путин говорил о том, что думает о выборе преемника с 2000-ого года, а требования к человеку, которого он видит на этом месте, меняются вместе с ситуацией. При этом президент подчеркивал, что в конечном счете выбор будут делать избиратели.