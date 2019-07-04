Несколько десятков человек проводят акцию протеста у резиденции американского посла в Москве, где сегодня пройдет прием по случаю Дня независимости. Как сообщили корреспонденту ТАСС участники митинга, они представляют рабочий совет компании ГАЗ, которая находится под американскими санкциями. В частности, они держат плакат «Санкции США против ГАЗа – нарушение прав простых людей». На тротуаре напротив входа в Спасо-хаус собрались примерно 50 человек. Обстановка там спокойная, безопасность резиденции обеспечивают сотрудники российской полиции и охрана дипмиссии. Посол США Джон Хантсман заявил, что американские ценности включают в себя право свободно выражать свою точку зрения.