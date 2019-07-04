Сотрудники Ярославского моторного завода, входящего в группу ГАЗ, записали песню-клип с просьбой отменить санкции США

Сотрудники Ярославского моторного завода, входящего в группу ГАЗ, записали песню и сняли клип с просьбой отменить американские санкции. Как пояснил автор Илья Бондаренко, он не раз слышал про санкции по телевизору и в прошлом году узнал, что ограничения распространяются в том числе на работников его предприятия. В кадре сотрудники появляются с табличками «Спаси ГАЗ».

На YouTube за три дня клип посмотрели больше тридцати тысяч человек.