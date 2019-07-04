Владимир Путин считает, что ему пока рано говорить об уходе из политики

Об этом президент России перед сегодняшним визитом в Италию сказал в интервью газете Carrere della Serra.

В ходе визита Путин встретится с итальянскими президентом и премьером, а также с Папой Римским в Ватикане, сообщает газета, в интервью которой он отметил, что взаимный товарооборот между Россией и Италией по итогам прошлого года вырос почти на 13 процентов.

Отвечая на вопрос об отношениях России со странами ЕС, российский президент особо подчеркнул, что первый шаг для снятия, цитата, «нелегитимных» санкций в виде продуктового эмбарго должен сделать тот, кто их инициировал, то есть, Евросоюз.

По словам главы российского государства, система европейской и мировой безопасности, которая была подорвана с выходом США из договора о ракетах средней и меньшей дальности, должна быть единой и неделимой и опираться на принципы, записанные в уставе ООН и в Хельсинском Заключительном акте. Коснувшись темы украинско-российских контактов, которая заняла значительное место в интервью, он заметил, что их потеплению мешает целый комплекс причин, в том числе, проводимая Киевом, цитата, «насильственная украинизации, запрет миллионам граждан на использование родного русского языка, разгул национализма и гражданский конфликт на юго-востоке».

В числе прочего, Владимир Путин сказал, что Москва не хотела распространять санкции на экономические связи с Италией, но не могла, отвечая на действия Евросоюза, быть избирательной, поскольку иначе бы столкнулась с проблемами в рамках ВТО.