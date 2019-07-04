Кандидатам от «Единой России» перед выборами в регионах посоветовали не врать и не лебезить

Причём рекомендации звучат не от оппозиции, а руководства партии.

Говорить на человеческом языке, активнее общаться в социальных сетях, агитируя избирателей. А ещё не быть политическими флюгерами и формировать образ нового единоросса. Всё это рекомендовано кандидатам от правящей партии, которые намерены участвовать в выборах в единый день голосования 8 сентября. Документ оказался в распоряжении РБК. Наставления разработали слушатели Высшей партийной школы по итогам курса обучения там. Ни в коем случае партийцам не советуют врать и уходить от острых вопросов, а также проявлять высокомерие, лебезить или подстраиваться под ситуацию, поддаваться на провокации. А вместо этого придерживаться старой русской пословицы «Семь раз отмерь, один отрежь» — подумать много раз и только потом ответить. Кандидатов руководство партии власти призывает владеть предметом разговора, в том числе быть в курсе ситуации в округе, где избираются, демонстрировать эффективность в решении проблем людей до выборов, быть открытыми. Рекомендации как уточнила первый замсекретаря генсовета партии Ольга Баталина, исполнять не обязательно, но они должны заинтересовать региональных партийцев. Премьер Медведев в начале месяца признал дефицит доверия россиян к правящей партии. В Москве кандидаты-единороссы перед выборами в столичную думу отказались от поддержки своей партии и пошли как самовыдвиженцы.

По данным фонда «Общественное мнение» рейтинг «Единой России» в прошлом году опустился до самого низкого уровня, начиная с 2008го. И составлял немногим больше 30 процентов. В конце 2018 года «Левада-центр» сообщал, что число сторонников и противников партии практически сравнялось.