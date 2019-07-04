Иркутск готовится к эвакуации жителей из-за возможного повышения воды в притоке Ангары

На реке Иркут круглосуточно мониторят уровень воды. Повышения ждут в пятницу. Вода может подняться до критической отметки почти пять метров. Специалисты подготовили водоналивные дамбы и 7 тысяч мешков с песком.

Между тем Иркутская гидроэлектростанция сократила на 10 процентов пропуск воды до стабилизации обстановки. В целом по области подтоплены 16 населенных пунктов. Это почти три тысяч домов. В то же время вода покинули 15 населенных пунктов. На сайте местного правительства уверяют, что второй волны паводков не будет. К области приближается холодный фронт. Ожидаются лишь кратковременные дожди.

Трудности для спасателей представляют не только погода и рельеф местности. В региональном МЧС пожаловались на обилие беспилотников в районе бедствия. Они создают угрозу для вертолетов, которые непрерывно совершают рейсы с гуманитарной помощью, доставляют специалистов и эвакуируют граждан. В Тулуне сотрудники ведомства насчитали около десяти дронов.

Паводки начались в конце июня. В результате наводнения, по последним данным, погиб 21 человек.