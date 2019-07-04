Министр обороны Сергей Шойгу официально объявил о причинах трагедии в Баренцевом море

Он сделал это на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Сегодня газета «Коммерсант» со ссылкой на источники написала, что одной из возможных причин гибели моряков считается короткое замыкание.

Причиной пожара на глубоководном аппарате может крыться в ненадежности некоторых бортовых приборов. Об этом в интервью телеканалу РБК сказал бывший командующий северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

Пожар произошел 1 июля. Погибли 14 офицеров. Члены экипажа служили в войсковой части, которая дислоцируется в Петергофе. Речь идет о секретном подразделении. Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что часть сведений, вероятно, не будет раскрыта.