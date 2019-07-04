В Израиле умерла правозащитница, член Московской Хельсинской группы Мальва Ланда. Ей было сто лет, — сообщает RTVI со ссылкой на сына Алексея Германова.

Мальва Ланда дважды была в ссылке – в Сибири и Казахстане. В первый раз в 1976-ом году после обвинения в поджоге собственного дома, а во второй раз – в 1980-ом – за «распространение заведомо ложных сведений, порочащих советский строй». Ланда была одним из учредителей Московской Хельсинской группы.