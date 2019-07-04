Шойгу: Пожар в аккумуляторном отсеке стал причиной чрезвычайного происшествия с глубоководным аппаратом ВМФ

Пожар в аккумуляторном отсеке стал причиной чрезвычайного происшествия с глубоководным аппаратом ВМФ, — сообщил президенту министр обороны Сергей Шойгу. По словам министра, ядерная установка не пострадала, она в работоспособном состоянии. Это дает основания рассчитывать на восстановление аппарата в достаточно короткие сроки.

При пожаре погибли 14 офицеров. Вчера вечером министерство обороны сообщило их имена. По версии источника Коммерсанта, большинство членов экипажа в момент пожара находились в жилом отсеке и по каким-то причинам не успели воспользоваться средствами защиты, которые позволяют дышать в задымленном помещении.