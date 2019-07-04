Основатель ресторанной сети «Тарас Бульба» получил два года колонии. Юрий Белойван признан виновным в уклонении от уплаты налогов.

Приговор Басманного суда для бизнесмена стал полной неожиданностью. Белойван еще в феврале признал вину, раскаялся, договорился с налоговиками о поэтапной выплате, во время разбирательства находился под подпиской о невыезде, а на оглашение сегодня пришел без вещей.

В ресторанах «Корчма Тарас Бульба» несколько лет с клиентами рассчитывались только наличными, а чеки не выдавали. Так называемые ночные кассиры в свою очередь стирали данные о дорогостоящих заказах из автоматизированной системы для предприятий общественного питания. Выручка искусственно занижалась.

Государство недополучил 600 с лишним миллионов рублей налогов. Общий ущерб, включая пени, оценили почти в миллиард. Федеральная налоговая служба будет взыскивать эту сумму в гражданском судопроизводстве. Защита намерена обжаловать приговор.