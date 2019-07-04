В Петербурге обвиняемого в убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра нашли мертвым после вердикта присяжных.

Об этом пишет агентство «Интерфакс». Вердикт был оглашен накануне вечером. После этого гражданина Армении Сеника Нарояна отвели в конвойное помещение суда. Через несколько часов стало известно, что он обнаружен там повешенным.

По версии прокурора, Сеник Нароян два года назад задушил 93-летнюю Нину Мацину и вместе с сообщниками украл 130 тысяч рублей, банковскую карту и копию портрета Федора Шаляпина