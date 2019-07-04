Министр здравоохранения попросила закупить для нужд ведомства французский самолёт Falcon вместо Суперджета-100

Министр здравоохранения Вероника Скворцова попросила правительство закупить для нужд ведомства французский самолёт Falcon вместо российского Суперджета-100. Лайнер именно этой модели пару месяцев назад разбился в столичном Шереметьево, тогда погиб 41 человек.

На бизнес-джет Фалькон Вероника Скворцова хочет пересадить сотрудников Федерального медико-биологического агентства, подотчётного её ведомству. Министр здравоохранения в письме к правительству поясняет, что самолёт необходим для проведения санитарно-авиационной эвакуации. К примеру, в Москву и Петербург из регионов Дальнего Востока и объектов особой важности, как космодромы в России и Казахстане, пишет РБК, у которого есть копия письма. Его подлинность подтвердил источник, близкий к Минздраву.

Скворцова в письме указывает на ряд преимуществ Фалькона по сравнению с Суперджетом. Французский самолёт летает на бОльшие расстояния, он более скоростной, у него малый разбег перед взлётом, это позволяет применять его на ультракоротких взлётных полосах. Он к тому же дешевле на миллиард с лишним рублей. По словам собеседника РБК, близкого к Минздраву, специалисты подконтрольного ведомству агентства выбрали вариант, который больше всего подходит санитарной авиации по техническим характеристикам. Почему сравнили только эти две модели неясно. В начале мая Суперджет-100 разбился в Шереметьево, следствие считает, что к трагедии и гибели 41 человека привели ошибочные действия экипажа.

В пресс-службе компании «Гражданские самолеты Сухого» не комментируют рабочую переписку между ведомствами. Ответа правительства на запрос главы Минздрава пока не поступало.