Сотрудники Ярославского моторного завода выступили против санкций в отношении группы компаний ГАЗ

Они посвятили этому песню и сняли клип. Автор Илья Бондаренко пояснил, что работает на заводе почти 8 лет, гордится предприятием и коллективом и возмущен тем, что Соединенные Штаты ввели санкции.

Рабочие завода появляются в кадре с табличками «Спаси ГАЗ» и рассказывают о том, как введение санкций влияет на их жизнь. Один из сотрудников говорит, что им нужно платить ипотеку и обеспечивать семью. Из-за санкций, по его словам, он может оказаться за бортом, — пишет сайт Znak.com.