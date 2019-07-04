Министр здравоохранения Скворцова попросила правительство купить для одного из подразделений французский бизнес-джет

Министр здравоохранения Вероника Скворцова попросила правительство купить для одного из подразделений французский бизнес-джет. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию письма главы министерства.

В документе говорится, что французский Falcon 7X нужен федеральному медико-биологическому агентству для санитарно-авиационной эвакуации. Самолет этого типа предпочтительнее, чем российский «Сухой Суперджет 100», — говорится в письме. Он обладает более подходящими характеристиками и стоит дешевле, — написала министр.