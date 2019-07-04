Главным тренером лондонского Челси стал Фрэнк Лэмпард

Известный в прошлом футболист клуба и сборной Англии подписал контракт сроком на 3 года.

Лэмпард выступал за «Челси» на протяжении 14-ти сезонов и стал настоящей легендой клуба. Вместе с командой полузащитник три раза становился чемпионом английской Премьер-лиги, выиграл четыре Кубка Англии, и целый ряд других трофеев, включая Лигу Чемпионов.

Карьеру игрока Лэмпард завершил 3 года назад, а уже в минувшем сезоне начал полноценную тренерскую, возглавив клуб Чемпионшипа «Дерби Каунти». И заняв с ним 6-е место.

Главным инициатором приглашения Лемпарда считают владельца «Челси» Романа Абрамовича. Российский бизнесмен не только лично провел переговоры с начинающим тренером, но и пообещал не увольнять его в течение двух лет даже при неудовлетворительных результатах.

Место рулевого аристократов стало вакантным после того, как лондонский клуб покинул Маурицио Сарри, которой будет теперь тренировать туринский «Ювентус».