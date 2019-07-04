Дамбу в затопленном городе Тулун в Иркутской области строил отец заместителя губернатора региона

Об этом сообщает телеканал Настоящее время. Тулун сильнее всего пострадал от наводнения, сотни людей из города эвакуировали.

Плотину на реке Ия построили 8 лет назад. Предполагалось, что дамба защитит население от мощного наводнения. Однако надежды, как оказалось неделю назад, не оправдались. Река прорвала дамбу в Тулуне, она вышла из берегов, затопив не только частные дома, но и пятиэтажки. Плотину строила во второй половине нулевых компания, которую возглавлял Николай Болотов, сообщает телеканал Настоящее время. Его сын Руслан тогда был министром правительства Иркутской области и отвечал за всё строительство в регионе. Именно он и принимал объект. Теперь же Руслан Болотов глава регионального правительства и заместитель губернатора Сергея Левченко.

Координирует в том числе спасение людей.

Дамбу в Тулуне власти решили построить после наводнения в 2006 году. Спустя три года проект приостановили — деньги кончились. Местные жители тогда организовали дежурство и следили за тем, как меняется уровень воды. Спустя ещё пару лет правительство рапортовало, что теперь территория города надежно защищена от затопления в паводковый период.

В Тулуне при наводнении погибли 13 человек, сотни домов были затоплены. Президент Владимир Путин вчера объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Природная стихия нанесла региону ущерб в 30 миллиардов рублей – пока это предварительная оценка.