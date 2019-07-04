Глава Минздрава попросила у правительства купить для ее ведомства французский самолет Фалькон-7Х вместо СуперДжет-100

Глава Минздрава Вероника Скворцова попросила у правительства купить для ее ведомства французский самолет Фалькон-7Х вместо российского Сухой СуперДжет-100. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию письма министра.

В тексте говорится, что французский самолет предпочтительнее, поскольку дешевле и больше подходит по характеристикам. Сейчас у Федерального Медико-биологического агентства, для которого планируется сделать закупку, самолетов нет. Планируется приобрести только один. Бизнес-джет необходим для проведения санитарно-авиационной эвакуации, — следует из документа.