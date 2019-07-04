Следственный комитет объявил в международный розыск Оганеса Айрапетяна, обвиняемого в убийстве спецназовца ГРУ

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на адвоката подозреваемого. Рубен Киракосян сказал, что его подзащитный действовал в целях самообороны и стал жертвой ситуации.

Бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин был убит в начале июня в Красногорском районе Подмосковья. По словам очевидцев, он заступился за двух мужчин, которых били несколько человек и в результате получил удар ножом в грудь.