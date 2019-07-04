На проходящем в Лондоне Уимблдонском теннисном турнире сегодня завершаются матчи второго круга

Накануне лишь два представителя России смогли пробиться в третий раунд.

Неудачи начались с отказа Маргариты Гаспарян, которая взяла первый сет у Элины Свитолиной с Украины. Однако затем начались проблемы с ногой. Нормально двигаться по корту уже было нельзя и россиянка снялась, не доиграв вторую партию.

Следом завершили борьбу на Уимблдоне Вероника Кудерметова и Анастасия Потапова. Первая уступила опытной датчанке Каролин Возняцки — 6:7, 3:6. Вторая Петре Мартич из Хорватии. Таким образом, последней нашей участницей остается дебютантка турнира Варвара Флинк, которая выйдет на корт сегодня.

Зато российские мужчины идет пока без потерь. Накануне вышли в третий круг соревнований Карен Хачанов и Даниил Медведев. Сегодня попробует сделать это и Андрей Рублев, который сразится с Сэмом Куэри из США.