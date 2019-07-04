«Единая Россия» разослала по регионам правила поведения накануне выборов

Не быть идеологическим флюгером, не врать и не лебезить. Так звучат наставления, сформулированные для единороссов по итогам заседания Высшей партийной школы в Москве. Представителям партии власти среди прочего нельзя демонстрировать высокомерие, отвечать на конкретные вопросы большими формами и цифрами о планах и программах всей страны, отказываться от ценностей партии и поддаваться на провокации. Семь раз подумай, один раз ответь, — напоминают составители известную пословицу.

В то же время кандидаты обязаны владеть предметом, демонстрировать эффективность в решении проблем, быть открытыми, говорить на человеческом языке, чаще общаться с избирателями в социальных сетях, пишет РБК со ссылкой на документ.

Среди вызовов для «Единой России» указаны эмоционально-коммуникативная поляризация, снижение эффективности традиционной агитации и мобилизации, повышение эмоционального градуса и интенсивности кампании по дискредитации партии и власти в целом.

Стратегической целью «Единой России» названо формирование нового образа кандидата и депутата в контексте парламентских выборов в 2021 году.