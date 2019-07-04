Причиной трагедии в Баренцевом море стал пожар в аккумуляторном отсеке глубоководного аппарата, — заявили в министерстве обороны.

В Кронштадте сегодня прошла панихида по погибшим. Провел ее митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. Панихида в Морском соборе Кронштадта началась около девяти утра. Как сообщает портал МР7, перед началом церемонии в храм привели более 50 моряков-курсантов. При этом, уточняет издание, командир взвода предупредил военнослужащих, чтобы они не давали никаких интервью. Панихиду по погибшим 1 июля подводникам проводил митрополит Петербургский и Ладожский Варсонофий. «Со скорбью мы узнали, что наши земляки-офицеры погибли в Баренцевом море», — цитирует его слова агентство Росбалт. Всего в богослужении приняли участие 180 священников, уточнили в Санкт-Петербургской митрополии РПЦ.

Напомним, в минувший понедельник на подводной лодке АС-12 произошел пожар, в результате которого погибли 14 офицеров. О трагедии стало известно только спустя сутки. Согласно стенограмме, опубликованной сегодня на сайте Кремля, возгорание произошло в аккумуляторном отсеке. Об этом министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину.

Семьи погибших подводников получат от государства всю возможную помощь, — пообещал министр Шойгу. Министр добавил, что семьи, в которых есть несовершеннолетние дети, будут получать суммы, сопоставимые с доходами офицеров, которые погибли

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что большая часть информации о пожаре и гибели офицеров будет засекречена, так составляет государственную тайну.