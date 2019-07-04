Апелляционный суд США отклонил жалобу на запрет строительства стены на границе с Мексикой на средства Пентагона

Американский апелляционный суд отклонил жалобу на запрет строительства стены на границе с Мексикой на средства Пентагона. Об этом пишет издание Уолл-Стрит Джорнал.

Апелляцию подавали представители президента США Дональда Трампа. По мнению Коллегии судей, использование этих средств нарушает требование Конституции. Исполнительная власть не должна тратить деньги без выделения средств Конгрессом, — говорится в решении суда.