Минсельхоз не планирует ограничивать или запрещать сбор грибов и ягод

С такими разъяснениями ведомство выступило сегодня после того, как публикованный накануне законопроект вызвал бурное обсуждение в соцсетях. В министерстве уверяют, что всего лишь хотят на законодательном уровне закрепить право разрабатывать документы, связанные со сбором и переработкой грибов и ягод.

Это уже не первый раз, когда появляется, а затем опровергается информация о планах министерства лицензировать сбор лесных грибов. Два года назад о намерениях ведомства писала газета Московский комсомолец. В публикации говорилось о возможном налоге на грибы и ягоды. В ведомстве тогда эту информацию не подтвердили.