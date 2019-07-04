В МЧС Иркутской области пожаловались на журналистов и блогеров, которые запускают беспилотники над зоной наводнения

В МЧС Иркутской области пожаловались на журналистов, блогеров и волонтеров, которые запускают беспилотники над зоной наводнения. Глава регионального управления министерства Валентин Нелюбов сказал, что частные беспилотные летательные аппараты мешают работе спасательных вертолетов.

Пилоты уже не раз говорили об опасном приближении дронов, — добавил Нелюбов. По его словам, из-за беспилотников командиры воздушных судов вынуждены менять маршруты.