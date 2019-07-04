Причиной трагедии в Баренцевом море стал пожар в аккумуляторном отсеке глубоководного аппарата

Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сказал министр обороны Сергей Шойгу. Он добавил, что ядерная установка не пострадала: «она изолирована, безлюдна и находится в полностью работоспособном состоянии», — сказал Шойгу. До сих пор сведения о том, что аппарат был оборудован ядерной установкой официально подтверждены не были.



Сегодня газета Коммерсантъ со ссылкой на источники написала, что в момент начала пожара 1 июля большинство членов экипажа находились на отдыхе в жилом отсеке и по каким-то причинам не успели воспользоваться средствами, позволяющими дышать в задымленном помещении. Погибли 14 офицеров.