Сборная Перу вышла в финал Кубка Америки по футболу, разгромив действующего обладателя трофея команду Чили.

В Порту-Алегри на стадионе «Арена ду Гремио» состоялся второй матч 1⁄ 2 финала Кубка Америки — 2019 между сборными командами Чили и Перу. Встречу обслуживал колумбийский арбитр Вильмар Рольдан Перес. Игра завершилась сенсационной победой перуанцев со счётом 3:0.

Первый гол был забит на 21-й минуте — отличился полузащитник Эдисон Флорес с передачи Андре Каррильо. Хавбек Йосимар Йотун удвоил преимущество Перу на 38-й минуте. Окончательный счёт установил перуанский форвард Герреро на 91-й минуте. В добавленное время чилийский нападающий Эдуардо Варгас не реализовал пенальти.

Страж ворот национальной команды Перу Педро Гальесе был признан лучшим игроком матча 1⁄ 2 финала Кубка Америки с командой Чили.

29-летний перуанец сохранил свои ворота в неприкосновенности, сделав 7 сейвов и отразив 11-метровый удар в концовке встречи.

Наставник национальной команды Перу Рикардо Гарека считает, что его команде по силам выиграть Кубок Америки – 2019.

«Сборная Перу отлично сыграла против сильного соперника. Финал будет иметь совершенно другой оттенок. Наша цель – победить», – сказал Гарека на послематчевой пресс-конференции.