В Высшей школе экономики раскритиковали планы властей по строительству в Подмосковье мусоросжигательных заводов. Это не поможет решить проблему с отходами в стране, — говорится в отчете, подготовленном по заданию Минприроды экспертами из Института экологии Высшей школы экономики, — пишет газета Коммерсантъ.

Специалисты считают, что сжигание мусора незначительно уменьшит его объем и может привести к появлению высокотоксичных отходов.