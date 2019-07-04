Зарплаты следователей могут вырасти на 20 процентов по секретному указу президента Путина

Об этом стало известно телеканалу Дождь. В Кремле и Минфине указ и возможный рост зарплат в СК не комментируют.

Указ российского президента помечен грифом «для служебного пользования». Из-за этого документа нет в открытом доступе. Но именно на основании данного указа Минфин предусмотрел в проекте бюджета на ближайшие три года выделение дополнительных средств на зарплаты сотрудникам Следственного комитета, сообщает телеканал Дождь. По его данным это 16 с половиной миллиардов рублей. В среднем в СК станут получать на 20 процентов больше, рассказал источник телеканала в правительстве.

СМИ отмечает: подчинённые Александра Бастрыкина и сейчас зарабатывают неплохо в отличие от большинства населения. Рядовые следователи получают больше ста тысяч в месяц, зарплаты старших помощников председателя СК доходят почти до 400т тысяч. А он сам получает почти миллион в месяц. Из документа Минфина, на который ссылается Дождь, следует, что зарплаты вырастут в ближайшие несколько лет только у сотрудников СК. Решение платить им больше вероятно связано с тем, что ведомство в глазах Путина приобретает более приоритетный статус, сообщил телеканалу адвокат Владимир Жеребёнков. Он считает, что объективных причин для этого нет, поскольку основной массив дел приходится на следственный департамент МВД.

Зарплаты сотрудников других силовых ведомств правительство намерено индексировать в зависимости от роста инфляции, отметили источники Дождя.