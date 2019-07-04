Пожар в аккумуляторном отсеке назван официальной причиной ЧП на глубоководном аппарате в Баренцевом море

О ходе расследования сегодня министр обороны доложил президенту.

В военном ведомстве впервые официально подтвердили, что загоревшаяся лодка АС-31, известная также под названием «Лошарик», была оборудована ядерной установкой. Благодаря действиям экипажа она полностью в работоспособном состоянии, изолирована и безлюдна. Глубоководный аппарат подлежит восстановлению, но сроки пока не определены, сообщил Сергей Шойгу Владимиру Путину. Причиной происшествия стал пожар в аккумуляторном отсеке, которое распространился по глубоководному аппарату.

Эту версию еще накануне называли источники журнала Forbes. Газета Коммерсантъ пишет, что к пожару привело возгорание в одном из распределительных щитов. Это могло вызвать возгорание оплетки кабелей или трансформаторного масла, а вентиляция разнесла дым по отсекам. ЧП случилось в понедельник вечером. Большинство гидронавтов уже отдыхали и не успели воспользоваться индивидуальными средствами защиты. Локализовать пожар и поднять станцию на поверхность сумел пятеро оставшихся на вечерней вахте специалистов.

Экипаж лодки представят к государственным наградам.