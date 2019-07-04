Владимир Путин считает преждевременными разговоры о его уходе из политики после 2024 года

В интервью итальянской газете Corriere della Sera российский лидер сказал, что впереди еще пять лет напряженной работы, поэтому трудно делать прогнозы.

«Поверьте, сейчас мне есть чем заняться в том качестве, в котором нахожусь», — добавил президент.

Собеседники Путина отметили, что сейчас у него нет политических противников, что он набрал на выборах большинство голосов, но планы по развитию страны пока не реализованы. Президент на это ответил, что дело не в процентах на выборах, а в экономических реалиях, с которыми приходится сталкиваться России.

Сегодня Путин прибывает в Италию с официальным визитом. Он собирается встретиться с руководством страны и с Папой Римским.