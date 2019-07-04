Членам «ЕР» в регионах перед выборами рекомендовали не врать и не демонстрировать собственное превосходство

Членам «Единой России» в регионах перед выборами рекомендовали не врать и не демонстрировать собственное превосходство. Текст рекомендаций, выпущенных перед голосованием, запланированным на 8 сентября, опубликовало издание РБК.

В числе прочего, представителям «Единой России» не рекомендуется отвечать на конкретные вопросы людей рассказами о планах и программах, которые касаются всей страны. Также не рекомендуется «лебезить, подстраиваться под ситуацию и поддаваться на провокации»: «семь раз подумай, один раз ответь», — уточняется в документе.