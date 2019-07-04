Главный фигурант уголовного дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Белянкина выдвинул условия для явки с повинной

Главный фигурант уголовного дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина в Подмосковье выдвинул условия для явки с повинной.

К следователю Оганес Айрапетян, которого заочно обвиняют в убийстве и хулиганстве, готов прийти. Явка возможна только после освобождения его братьев и других людей из СИЗО, арестованных по делу об убийстве бывшего спецназовца, сообщил агентству ТАСС адвокат фигуранта дела Рубен Киракосян. Он добавил, что понятия не имеет, где сейчас его клиент. Айрапетян после инцидента в посёлке Путилково в Красногорском районе, когда в начале июня возле бара был убит бывший спецназовец ГРУ Никита Белянкин, поймал такси и уехал к знакомым. Он залечил раны от выстрелов из травматического оружия, которое применил Белянкин, а затем пустился в бега. По данным агентства Росбалт после долгих раздумий фигурант дела решил прийти в СК. Он приехал в один из соседних с Подмосковьем регионов, но в последний момент повёл себя странно. Айрапетян фактически выдвинул ультиматум следствию и не получив гарантий освобождения братьев, объявил, что только недавно вышел из колонии, где отсидел за кражу. Он также сказал, что не верит в справедливость следствия и суда, поэтому передумал являться с повинной.

Белянкин был убит при попытке разнять драку. По делу арестованы 9 человек, в том числе два брата Айрапетяна. Их также обвиняют в убийстве и хулиганстве.