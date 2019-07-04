Одной из возможных причин гибели моряков на глубоководном аппарате в Баренцевом море считается короткое замыкание в распределительном щите. Об этом сообщает газета Коммерсант со ссылкой на источники.

Как пояснили собеседники издания, из-за высокой силы тока короткое замыкание в щитках могло привести к небольшому взрыву, а впоследствии возгоранию оплетки кабеля и трансформаторного масла, после чего дым разнесло по другим отсекам вентиляцией.

По утверждению одного из источников, пожар произошел в девять вечера, когда большая часть личного состава находилась на отдыхе в жилом отсеке, отделенном от служебных. Собеседник газеты считает, что дежурная вахта могла поздно начать герметизацию отсека, а отдыхающие моряки не успели вовремя включить портативные дыхательные аппараты. Он отметил, что дым от горящей оплетки способен отключить человека за несколько секунд.

1-го июля в результате пожара на глубоководном аппарате погибли 14 моряков. Накануне министерство обороны опубликовало их имена. Глава ведомства Сергей Шойгу сказал, что все погибшие офицеры будут представлены к государственным наградам. Шойгу добавил, что Минобороны окажет помощь и поддержку семьям погибших.