У России особые отношения с Италией, и Москва не хотела распространять санкции на экономические связи с этой страной

Об этом президент Владимир Путин сказал в интервью газете «Коррьере делла Сера» . Российский лидер подчеркнул, что это были ответные меры на действия Евросоюза и в этом вопросе не было возможности действовать избирательно.

Сегодня Путин с однодневным визитом прибыл в Италию. Он собирается позавтракать со своим коллегой Серджо Матареллой и обсудить с председателем Совета министров Джузеппе Конте Иран, Ливию, Украину и отношения России с ЕС, — сообщает агентство Интерфакс.