Компания Боинг собирается выделить 100 миллионов долларов на поддержку семей погибших в результате двух крушений самолетов 737-Мах. Деньги пойдут, в том числе, на покрытие расходов на образование, на ежедневные траты семей, социально ориентированные программы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Боинга.

В марте этого года при крушении Боинга-737-Мах погибли 157 человек. В октябре в результате катастрофы погибли 189 пассажиров самолета этой модели.